Пятна отражают до 55% света: какая птица имеет самые белые перья в мире

Ученые заявили о том, что евразийский вальдшнеп является обладателем самых белых в мире перьев. Оно отражает больше всего света за всю историю наблюдений.

Ученые назвали птицу с самыми белыми перьями на планете

Группа исследователей проанализировала образцы оперения этой птицы. Белые пятна на его перьях отражают 55% попадающего на них света. Это примерно на 30% больше, чем у любой другой птицы.

Исследователи взяли хвостовые перья из коллекции в Швейцарии, чтобы выяснить, насколько ярки перья вальдшнепа. Они использовали электронную микроскопию для анализа структуры, спектрофотометрия для измерения коэффициента отражения света и оптическое моделирование для отслеживания того, как свет взаимодействует со структурами внутри пера.

Выяснилось, что белые пятна вальдшнепа отражали до 55% света. Это на 31% больше, чем у каспийской крачки (Hydroprogne caspia), чьи перья отражают до 38% света. Раньше именно последняя считалась рекордсменом по этому показателю.

Вальдшнеп / Фото Woodland Trust

Исследователи отмечают, что за этот блестящий отражательный эффект белых перьев вальдшнепа отвечает макро- и микроскопические структуры внутри пера. Например, ветви внутри самого пера были сплющены и накладывались друг на друга, как жалюзи – это увеличивает площадь поверхности, доступной для отображения и предотвращает проникновение света через щели между ветвями.

Вальдшнепы: что нужно знать

Вальдшнепы – коричневые птицы с белыми пятнами на нижней стороне хвостовых перьев. Назначение ярких белых пятен неприметного коричневого вальдшнепа достаточно интересно. Они есть у особей обоих полов и используются в брачных ритуалах.

Так, весной в Азии и Европе самцы используют эти белые пятна во время демонстрационных полетов в период размножения, чтобы привлечь внимание самок на земле. Самки же распускают хвостовые перья, чтобы привлечь внимание пролетающих над ними самцов.

В большинстве других случаев белые пятна скрыты под пятнистыми коричневыми перьями. Оперение сливается с опавшей листвой, поэтому вальдшнеп может выискивать дождевых червей и насекомых, не привлекая внимания хищников.