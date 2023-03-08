Вчені назвали птаха з найбілішим пір'ям на планеті

Група дослідників проаналізувала зразки оперення цього птаха. Білі плями на його пір'ї відбивають 55% світла, яке потрапляє на них. Це приблизно на 30% більше, ніж у будь-якого іншого птаха.

Дослідники взяли хвостове пір'я з колекції у Швейцарії, щоб з'ясувати, наскільки яскравими є пір'я вальдшнепу. Вони використали електронну мікроскопію для аналізу структури, спектрофотометрію для вимірювання коефіцієнта відбиття світла та оптичне моделювання для відстеження того, як світло взаємодіє зі структурами всередині пера.

З’ясувалося, що білі плями вальдшнепа відбивали до 55% світла. Це на 31% більше, ніж у каспійської крачки (Hydroprogne caspia), чиє пір'я відбиває до 38% світла. Раніше саме остання вважалася рекордсменом за цим показником.

Вальдшнеп / Фото Woodland Trust

Дослідники відзначають, що за цей блискучий відбивальний ефект білого пір'я вальдшнепа відповідає макро- та мікроскопічні структури всередині пера. Наприклад, гілки всередині самого пера були сплющені й накладалися одна на одну, як жалюзі – це збільшує площу поверхні, доступної для відображення і запобігає проникненню світла через щілини між гілками.

Вальдшнепи: що треба знати

Вальдшнепи – коричневі птахи з білими плямами на нижній стороні хвостового пір'я. Призначення яскравих білих плям непримітного коричневого вальдшнепа досить цікаве. Вони є в особин обох статей і застосовуються в шлюбних обрядах.

Так, навесні в Азії та Європі самці використовують ці білі плями під час демонстраційних польотів у період розмноження, щоб привернути увагу самок на землі. Самки ж розпускають хвостове пір'я, щоб привернути увагу самців, які пролітають над ними.

У більшості інших випадків білі плями приховані під плямистим коричневим пір'ям. Оперення зливається з опалим листям, тому вальдшнеп може вишукувати дощових хробаків і комах, не привертаючи уваги хижаків.