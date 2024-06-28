Инопланетянин из Йохо: найдены останки возрастом 500 лет с шипами и крутящимися придатками

Совершив значительный палеонтологический прорыв, исследователи идентифицировали ранее загадочное существо, известное как лобоподия. Это открытие было сделано среди 10 000 окаменелостей, найденных в зарослях тюльпанов в Национальном парке Йохо в Канаде еще в 1983 году. До этого времени это существо оставалось неизвестным в течение почти четырех десятилетий.

Инопланетное морское существо с длинным телом и шипами жило около 500 лет назад в Канаде. Известно, что оно имело длинное тело и короткие придатки, покрытые шипами с задней стороны и чем-то похожим на перья с передней стороны.

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Ученые нашли существо, похожее на инопланетянина

Ученые до сих пор не знают, как эволюционировали эти морские существа в течение тысячелетий. Однако, современные теории предполагают, что они адаптировались и развивались в ответ на повышение уровня кислорода на поверхности планеты.

Спустя более четырех десятилетий после первого открытия окаменелостей исследователи из Королевского музея Онтарио определили 50 новых видов. Среди них один вид, примечательный своей тюльпановидной формой, дал название месту, где было найдено 10 000 окаменелостей.



Исследователи впервые обнаружили это место окаменелостей в 1983 году и с тех пор идентифицировали более 50 новых видов / Фото Journal of Systematic Palaeontology

Ученые подробно описали находку существа из инопланетного вида, известного как лобоподия, или entothyreos synnaustrus. Считается, что этот вид достигал примерно 5 сантиметров в длину и имел 11 придатков. Примечательно, что половина этих придатков были длинными и тонкими, а остальные – более толстыми и конусовидными. Длинные отростки были украшены короткими шипами.

До сих пор неизвестно, что именно вызвало этот взрыв развития жизни на Земле, но некоторые ученые считают, что повышение уровня кислорода, вероятно, позволило сформироваться большим и сложным животным, таким как лобоподии.



Лобоподий имел длину около двух дюймов и имел 11 лобоподов или придатков / Фото Journal of Systematic Palaeontology

После значительного взрыва животные начали эволюционировать с новыми признаками, такими как зрение и ноги, что привело к появлению динамики "хищник – жертва". Считается, что это развитие стало результатом усиления конкуренции за ресурсы и добычу.

Доктор Грег Эджкомб, исследователь Музея естественной истории в Лондоне, утверждает, что именно после Кембрийского взрыва большинство основных структур тела животных впервые появились в ископаемых останках.

К слову, по гипотетическому сценарию, большое катастрофическое событие опустошило Землю, что привело к вымиранию человеческой жизни и выживанию лишь нескольких видов, которые приспособились к новому постапокалиптическому миру. Исследователи рассказали, каким живым существам удастся пережить апокалипсис.