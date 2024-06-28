Інопланетна морська істота з довгим тілом і шипами жила близько 500 років тому в Канаді. Відомо, що вона мала довге тіло і короткі придатки, вкриті шипами із заднього боку і чимось схожим на пір'я з переднього боку.

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Вчені знайшли істоту, схожу на інопланетянина

Вчені досі не знають, як еволюціонували ці морські істоти протягом тисячоліть. Однак, сучасні теорії припускають, що вони адаптувалися і розвивалися у відповідь на підвищення рівня кисню на поверхні планети.

Через понад чотири десятиліття після першого відкриття скам'янілостей дослідники з Королівського музею Онтаріо визначили 50 нових видів. Серед них один вид, примітний своєю тюльпаноподібною формою, дав назву місцю, де було знайдено 10 000 скам'янілостей.



Дослідники вперше виявили це місце скам'янілостей 1983 року і відтоді ідентифікували понад 50 нових видів / Фото Journal of Systematic Palaeontology

Вчені детально описали знахідку істоти з інопланетного виду, відомого як лобоподія, або entothyreos synnaustrus. Вважається, що цей вид досягав приблизно 5 сантиметрів у довжину і мав 11 придатків. Прикметно, що половина цих придатків були довгими й тонкими, а решта – товстішими та конусоподібними. Довші відростки були прикрашені короткими шипами.

Досі невідомо, що саме спричинило цей вибух розвитку життя на Землі, але деякі вчені вважають, що підвищення рівня кисню, ймовірно, дало змогу сформуватися більшим і складнішим тваринам, таким як лобоподії.



Лобоподій мав довжину близько двох дюймів і мав 11 лобоподів або придатків / Фото Journal of Systematic Palaeontology

Після значного вибуху тварини почали еволюціонувати з новими ознаками, такими як зір і ноги, що призвело до появи динаміки "хижак – жертва". Вважається, що цей розвиток став результатом посилення конкуренції за ресурси та здобич.

Доктор Грег Еджкомб, дослідник Музею природної історії в Лондоні, стверджує, що саме після Кембрійського вибуху більшість основних структур тіла тварин вперше з'явилися у викопних рештках.

До слова, за гіпотетичним сценарієм, велика катастрофічна подія спустошила Землю, що призвело до вимирання людського життя і виживання лише кількох видів, які пристосувалися до нового постапокаліптичного світу. Дослідники розповіли, яким живим істотам вдасться пережити апокаліпсис.