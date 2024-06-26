Палеонтологи назвали новий вид Lokiceratops rangiformis, що в перекладі означає "рогате обличчя Локі, схоже на карибу". Вважають, що він блукав планетою близько 78 мільйонів років тому.

Читайте також 100-річну загадку розкрито: на Мадагаскарі вперше виявили незвичайну істоту

Вчені виявили нового динозавра – Локіцератопса

Локіцератопс, травоїдний динозавр, сягав приблизно 6,7 метра у довжину і важив близько 5 тонн. Особливої уваги заслуговує незвичайна шапкоподібна структура на його голові, що додає інтриги навколо цієї доісторичної істоти.

Химерний "головний убір" динозавра нагадує кінчик капелюха скандинавського бога Локі та його рогатого шолома, а роги різної довжини дуже схожі на карибу,

– кажуть автори дослідження.

Нещодавно виявлений вид був ідентифікований як представник цератопсидів, групи рогатих динозаврів, які, як вважають, з'явилися приблизно 92 мільйони років тому.



Реконструкція Локіцератопса в болотах віком 78 мільйонів років / Фото Museum of Evolution

Саме ця група динозаврів, раніше відомих своїми декоративними особливостями, насправді мала набагато більше різноманітних видів, ніж вважалося спочатку. Ця знахідка пролила нове світло на різноманітність цих древніх істот.

Скам'янілості нового виду були знайдені в пустельних крейдяних ландшафтах на півночі Монтани. Знахідки свідчать про напрочуд багате розмаїття в цьому регіоні. Автори дослідження припускають, що ці динозаври могли швидко еволюціонувати в окремі види.

Викопні кістки черепа Локіцератопса реконструйовані та виставлені в Музеї еволюції в Марібо / Фото Museum of Evolution

Що треба знати про цей вид?

Lociceratops – четвертий центрозавр і п'ятий рогатий динозавр, який був коли-небудь відкритий наукою. Вивчені авторами скам'янілості дозволяють припустити, що рогаті динозаври могли мешкати в обмеженому географічному регіоні. Цей вид рогатих динозаврів відомий тим, що був одними з найбільших і найбільш вишукано прикрашених істот свого виду на Землі.

Вид може похвалитися одними з найбільших рогів з оборками на голові. Ця унікальна особливість вимагала розвитку масивних м'язів шиї, щоб витримувати вагу головного убору. Щоб підтримувати таке велике тіло, ці істоти потребували значного щоденного споживання калорій.



Портретні реконструкції всіх чотирьох динозаврів-центрозавринів / Фото Museum of Evolution

Дослідники зробили дивовижне відкриття, виявивши, що Локіцератопс, найбільший рогатий динозавр свого часу, жив разом з чотирма іншими видами рогатих динозаврів. Ця знахідка кидає виклик попереднім уявленням про те, що лише 2 види рогатих динозаврів могли співіснувати. Велика голова лоцицератопса відіграла ключову роль у спростуванні цієї теорії.