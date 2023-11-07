В ходе нового исследования был разработан новый препарат против старения, полученный из свиной крови. Результаты демонстрируют чрезвычайную способность нового соединения эффективно останавливать биологическое старение.

Читайте также Какие животные действительно могут узнать себя в зеркале: ответ удивит каждого

Ученые нашли новый способ омоложения

Новое соединение E5, полученное из крови молодых свиней, продемонстрировало эффективность с участием крыс, на которых проводили опыты. Полученные данные показали изменение "эпигенетических часов" крыс на 67,4%, что указывает на значительное замедление процесса старения.

Впрочем, исследователи отмечают, что есть и основания для скептицизма:

во-первых, история коммерческих исследований о том, что удалось найти "эликсир жизни", – потерпела крах;

во-вторых, в настоящее время препарат был испытан только на крысах, поэтому потребуется больше времени, чтобы проверить его эффективность на людях.

Как проводили исследования?

Команда исследователей успешно использовала 6 разных версий часов старения Хорвата, чтобы оценить влияние обработки свиной крови на разные ткани грызунов. Результаты эксперимента установили, что введение препарата эффективно уменьшает эпигенетический возраст тканей крови, сердца и печени.

Несмотря на то, что на ткани головного мозга вещество действует сравнительно мягче, оно все же оказывает ощутимое влияние и на этот орган.

Введение вещества на основе молодой крови свиней омолодило крыс / Фото UnSplash

Авторы исследования также обнаружили, что после введения препарата крысам ученые увидели "прогрессивное улучшение" функционирования сердца, печени и мозга. Также улучшились поведенческие и когнитивные функции.

Сначала самому не верилось, что препарат E5 способен оказывать такой эффект на эпигенетический возраст. Однако результаты исследования на грызунах не оставляют никаких сомнений,

– говорит Хорват.

Ученые посвятили годы исследований пользы молодой плазмы и ее потенциального влияния на замедление старения. Со всем тем некоторые из этих исследований вызвали удивление в научном обществе.

В последнем исследовании команда признает, что сохраняются многочисленные неопределенности относительно механизмов и причин влияния молодой крови на антистарение.