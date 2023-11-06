Однако результаты этого исследования показали, что лишь несколько видов успешно преодолели испытание отражательной поверхностью. Какие именно узнайте ниже в материале!

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Какие животные могут узнать себя в зеркале?

В исследовании, проведенном в 1970 году, исследователи начали поиски, чтобы определить способность животных идентифицировать себя в зеркале. В течение нескольких десятилетий были проведены бессчетные опыты, не ограничиваясь только приматами, чтоб разгадать наличие самосознания у разных видов. Основной целью этих исследований было распознать признаки, указывающие на понимание животным своего отражения в зеркале. Удивительно, но несколько избранных животных продемонстрировали способность распознавать себя таким образом.

Более полувека назад ученые провели эксперимент по шимпанзе, во время которого приматов погрузили в сон и раскрасили лицо красной краской. Проснувшись и увидев свое отражение в зеркале, шимпанзе осмотрели красные пятна на своих лицах.

Это наблюдение заставило ученых заключить, что этот конкретный вид приматов, вероятно, обладает самосознанием, когда сталкивается с отражающей поверхностью. Эти тесты широко считаются убедительным доказательством наличия зеркального самосознания у животных.

Шимпанзе могут видеть себя в зеркале / Фото UnSplash

В 1973 году исследователи обнаружили, что орангутанги тоже обладают способностью узнавать себя в зеркале. Опираясь на это открытие, следующий эксперимент 1994 году с участием карликовых шимпанзе, широко известных как бонобо, еще больше продемонстрировал важность зеркала для того, чтобы приматы могли рассматривать и исследовать части своего тела, которые иначе оставались бы скрытыми.

Многие виды обезьян воспринимают свое отражение в зеркале как другое животное, хотя некоторые исследования показывают, что после длительных тренировок приматы могут начать узнавать себя в зеркале,

– говорят ученые.

Хотя критики подобных экспериментов, в которых используются тренировки для распознавания себя животными, считают, что такое поведение не является хорошим доказательством наличия самосознания.

Точно могут узнать себя в зеркале азиатские слоны

Согласно последним данным, азиатские слоны теперь признаны способными точно воспринимать собственные отражения в зеркале, утвердившись как единственное наземное млекопитающее, демонстрирующее самосознание. Также новые данные свидетельствуют о том, что среди морских видов дельфины тоже способны воспринимать собственные отражения в зеркале.

Азиатские слоны признаны способными точно воспринимать собственные отражения в зеркале / Фото UnSplash

Кто еще вероятно может видеть себя в зеркале?

В 2008 году ученые сделали новаторское открытие, когда провели исследования на разных видах птиц, в том числе на сороках. Это исследование знаменует собой первый случай, когда доказательства зеркального самосознания были найдены у не млекопитающих. Примечательно, что нелетучие птицы, такие как пингвины Адели, также показывали подобные признаки в прошлом году.

Исследователи нашли убедительные доказательства того, что даже животные более низкого уровня имеют определенный уровень самосознания. 8 лет назад ученые наткнулись на муравьев, которые проявляли признаки самосознания В ходе экспериментов эти насекомые пытались избавиться от пятен краски на голове с помощью зеркала. Так что это поведение бросает вызов пристрастным представлениям о когнитивных способностях низших животных.

Несколько лет назад наблюдение показало, что такие морские организмы как скаты Похоже, внимательно осматривают поверхность своего тела при отражении в зеркале. Однако важно отметить, что убедительные доказательства, подтверждающие их способность узнавать себя в зеркале, еще не установлены.