Ученые нашли 6 самых умных собак мира: какая порода имеет наилучшую память

Некоторые собаки могут в течение недели выучить названия 12 игрушек и помнить их в течение 12 месяцев. Такой уровень развития равен возможностям годовалого ребенка.

Исследователи назвали одной из самых одаренных пород бордер-колли. Для этого ученым пришлось потратить 2 года на поиск невероятно умных собак во всем мире.

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Что говорят ученые

После 2 лет поисков ученым удалось найти всего 6 сверхумных собак, которые имеют навыки запоминания. Самыми умными породами в результате исследования назвали бордер-колли и немецких овчарок. Некоторые собаки могут запоминать до 100 предметов в течение 2 месяцев.



Лучшие способности к запоминанию обнаружили у бордер-колли / Фото PA

Команда из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, которая проводила исследования, свидетельствует, что такой уровень памяти равен показателям годовалого ребенка.

Но не все собаки способны проявлять такие способности. Большинство четвероногих могут изучить команды, обозначающие действия: например, "сидеть" или "дай лапу". Но запоминать и не забывать названия предметов могут только отдельные песики.



Только некоторые собаки в мире имеют подобные способности / Фото PA

6 самых умных собак и мире

Самыми умными собаками стали: Макс из Венгрии, Гайя из Бразилии, Налани из Нидерландов, Скволл из Флориды, Виски из Норвегии и Рико из Испании.

Всех их допустили к участию в экспериментах после того, как они доказали, что знают названия не меньше чем 28 игрушек. А некоторое песики сумели показать даже 100 предметов.



Самые умные из собак смогли показать до 100 предметов / Фото PA

Как происходил эксперимент

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайтев состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

В домах хозяев собак установили камеры, чтобы наблюдать за поведением животных.

Владельцам предложили научить своих собак названиям 6 игрушек. Затем их количество повысили до 12.

Собаки поразили исследователей, ведь для них изучить названия новых игрушек совсем не стало проблемой. Песики делали это легко и играючи.

Наилучшие результаты продемонстрировали бордер-колли. Однако среди умных собак также были немецкая овчарка, пекинес, мини-австралийская овчарка и несколько метисов. Но в целом способность запоминать названия предметов встречается среди собак крайне редко.

Команда Genius Dog Challenge призывает владельцев собак, которые знают названия нескольких предметов, связываться с ними.

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Бордер-колли – самые дорогие овчарки