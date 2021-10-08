Ученые нашли 6 самых умных собак мира: какая порода имеет наилучшую память
Источник:Daily Mail
Некоторые собаки могут в течение недели выучить названия 12 игрушек и помнить их в течение 12 месяцев. Такой уровень развития равен возможностям годовалого ребенка.
Исследователи назвали одной из самых одаренных пород бордер-колли. Для этого ученым пришлось потратить 2 года на поиск невероятно умных собак во всем мире.
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Что говорят ученые
- После 2 лет поисков ученым удалось найти всего 6 сверхумных собак, которые имеют навыки запоминания.
- Самыми умными породами в результате исследования назвали бордер-колли и немецких овчарок.
- Некоторые собаки могут запоминать до 100 предметов в течение 2 месяцев.
Лучшие способности к запоминанию обнаружили у бордер-колли / Фото PA
Команда из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, которая проводила исследования, свидетельствует, что такой уровень памяти равен показателям годовалого ребенка.
Но не все собаки способны проявлять такие способности. Большинство четвероногих могут изучить команды, обозначающие действия: например, "сидеть" или "дай лапу". Но запоминать и не забывать названия предметов могут только отдельные песики.
Только некоторые собаки в мире имеют подобные способности / Фото PA
6 самых умных собак и мире
Самыми умными собаками стали: Макс из Венгрии, Гайя из Бразилии, Налани из Нидерландов, Скволл из Флориды, Виски из Норвегии и Рико из Испании.
Всех их допустили к участию в экспериментах после того, как они доказали, что знают названия не меньше чем 28 игрушек. А некоторое песики сумели показать даже 100 предметов.
Самые умные из собак смогли показать до 100 предметов / Фото PA
Как происходил эксперимент
В домах хозяев собак установили камеры, чтобы наблюдать за поведением животных.
Владельцам предложили научить своих собак названиям 6 игрушек. Затем их количество повысили до 12.
Собаки поразили исследователей, ведь для них изучить названия новых игрушек совсем не стало проблемой. Песики делали это легко и играючи.
Наилучшие результаты продемонстрировали бордер-колли. Однако среди умных собак также были немецкая овчарка, пекинес, мини-австралийская овчарка и несколько метисов. Но в целом способность запоминать названия предметов встречается среди собак крайне редко.Важно! Команда Genius Dog Challenge призывает владельцев собак, которые знают названия нескольких предметов, связываться с ними.
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Бордер-колли – самые дорогие овчарки
- Благодаря своему интеллекту собак породы бордер-колли часто продают за немалые деньги.
- Пса породы бордер-колли из Великобритании продали за рекордную сумму – почти 40 000 долларов. Собака имеет уникальный интеллект и способна помогать своему новому владельцу в хозяйстве.
- А щенка с редким окрасом по кличке Лесси продали за рекордные 7600 фунтов (10 000 долларов – 24 канал). Лесси стала самым дорогим недресированим щенком этой породы.