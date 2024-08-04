Те, кто пренебрегает этой обязанностью, могут столкнуться со штрафными санкциями – от предупреждения до штрафа, в зависимости от тяжести правонарушения.

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Обязанности владельцев животных

Владельцы животных обязаны соблюдать правила, изложенных в Законе "О защите животных от жестокого обращения", а также специальных правил содержания домашних животных, установленных местными органами власти.

Согласно им, физические и юридические лица, которые содержат домашних животных, обязаны:

соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы и правила,

не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц,

не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных.

Так, соответствующими правилами предусмотрено, что лицо, сопровождающее собаку или кота, обязано убирать экскременты за своими животными в подъездах многоквартирных домов, на лестницах, в лифтах и в других местах общего пользования.



Люди обязаны убирать экскременты за своими животными / Фото Unsplash

Какой штраф могут выписать за невыполнение?

Неуборка владельцем животного его экскрементов во время пребывания в общественном месте (кроме выгула в специально отведенных для этого местах) влечет за собой предупреждение, или наложение штрафа в размере: