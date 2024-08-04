Ті, хто нехтує цим обов'язком, можуть зіткнутися зі штрафними санкціями – від попередження до штрафу, залежно від тяжкості правопорушення.

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Обов'язки власників тварин

Власники тварин зобов'язані дотримуватися правил, викладених у Законі "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також спеціальних правил утримання домашніх тварин, встановлених місцевими органами влади.

Згідно з ними, фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

дотримуватися санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил,

не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб,

не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

Так, відповідними правилами передбачено, що особа, яка супроводжує собаку чи кота, зобов'язана прибирати екскременти за своїми тваринами у під'їздах багатоквартирних будинків, на сходах, у ліфтах та в інших місцях загального користування.



Люди зобов'язані прибирати екскременти за своїми тваринами / Фото Unsplash

Який штраф можуть виписати за невиконання?

Неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього місцях) тягне за собою попередження, або накладення штрафу у розмірі: