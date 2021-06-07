Как уберечь кота от падения из окна: актуальные советы на лето

В преддверии летнего сезона всем владельцам кошек нужно позаботиться о безопасности своего любимца. Чтобы не волноваться, когда в комнате остаются кот и открытое окно, прочитайте эти советы.

Коты способны выпрыгнуть в окно за доли секунды, увидев жука или птицу. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и не открывайте окна, даже если вы находитесь в комнате вместе с котиком.

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Любой кот может неожиданно выпрыгнуть из окна / Фото Unsplash

Основным и наиболее эффективным способом является установление средств защиты на окна и балконные двери. Только они дают полную гарантию безопасности вашего котика.

Боятся ли кошки высоты

Существует распространенное мнение о том, что кошки всегда падают на все лапы. Это полуправда. Да, коты обладают способностью группироваться в воздухе. Однако при падении с маленькой высоты они могут просто не успеть это сделать. А при падении с большой – сила удара все равно будет немалой и кот получит травмы.

Даже если любимцу повезет и обойдется без травм, от испуга он может убежать в неизвестном направлении, или же залезть в подвал или другое место, откуда его будет невозможно достать.



Падение из окна опасно для кошек / Фото Unsplash

Основные правила безопасности

Обычные москитные сетки опасны, поскольку создают иллюзию защиты от падения. Они имеют слабое крепление, а тонкую сетку кот может даже порвать. Поэтому владельцам животных нужно выбирать сетку со специальной маркировкой (в народе их называют "антикошка»). Если нужно открыть окно, а рядом кошка, откройте его на несколько сантиметров и закрепите специальным ограничителем. Такие фиксаторы подходят и для безопасности детей. Если окна открываются одним легким движением, установите специальную блокировку или даже открутите ручки. Иначе кошка может научиться прыгать на окно и открывать его. Если нет возможности сделать безопасным балкон, никогда не выпускайте кошку туда. Закрывайте ее в другой комнате, когда открываете балкон. Не открывайте окно на проветривание, если нет специальных сеток. Нередко кошки пытаются вылезти через треугольную щель и могут там застрять. Такой случай может привести к смерти животного. Не делайте так, даже если вы дома – кошка может залезть в окно за несколько секунд. Если к вам пришли гости, обязательно предупредите их о важности соблюдения этих правил. Если у ваших близких нет любимцев, они могут оставить окно открытым и не подумать о безопасности кошки.



Специальная сетка поможет уберечь вашего любимца / Фото Remoo

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