Коти здатні вистрибнути у вікно за долю секунди, побачивши жука чи птаха. Тому не нехтуйте правилами безпеки та не відчиняйте вікна, навіть якщо ви перебуваєте в кімнаті разом із котиком.

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Будь-який кіт може несподівано вистрибнути з вікна / Фото Unsplash

Основним та найефективнішим способом є встановлення засобів захисту на вікна й балконні двері. Тільки вони дають повну гарантію безпеки вашого котика.

Чи бояться кішки висоти

Існує поширена думка про те, що кішки завжди падають на всі лапи. Це напівправда. Так, коти мають здатність групуватися в повітрі. Однак при падінні з маленької висоти вони можуть просто не встигнути це зробити. А при падінні з великої – сила удару все одно буде чималою й кіт отримає травми.

Навіть якщо улюбленцеві пощастить та обійдеться без травм, від переляку він може втекти у невідомому напрямку, або ж залізти в підвал чи інше місце, звідки його буде неможливо дістати.



Падіння з вікна є небезпечним для котів / Фото Unsplash

Основні правила безпеки

Звичайні москітні сітки небезпечні, оскільки створюють ілюзію захисту від падіння. Вони мають слабке кріплення, а тонку сітку кіт може навіть порвати. Тому власникам тварин потрібно вибирати сітку зі спеціальним маркуванням (у народі їх називають "антикішка"). Якщо потрібно відкрити вікно, а поруч кішка, відкрийте його на кілька сантиметрів та закріпіть спеціальним обмежувачем. Такі фіксатори підходять і для безпеки дітей. Якщо вікна відкриваються одним легким рухом, встановіть спеціальне блокування чи навіть відкрутіть ручки. Інакше кішка може навчитися стрибати на вікно й відкривати його. Якщо немає можливості зробити безпечним балкон, ніколи не випускайте кішку туди. Закривайте її в іншій кімнаті, коли відкриваєте балкон. Не відкривайте вікно на провітрювання, якщо не маєте спеціальних сіток. Нерідко кішки намагаються вилізти крізь трикутну щілину й можуть там застрягнути. Такий випадок може призвести до смерті тварини. Не робіть так, навіть якщо ви вдома – кішка може залізти у вікно протягом кількох секунд. Якщо до вас прийшли гості, обов'язково попередьте їх про важливість дотримання цих правил. Якщо у ваших близьких немає улюбленців, вони можуть залишити вікно відкритим і не подумати про безпеку кішки.



Спеціальна сітка допоможе вберегти вашого улюбленця / Фото Remoo

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