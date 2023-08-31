У самой высокой из ныне живых собак-самцов Зевса диагностирован рак костей. Ветеринарные врачи посоветовали ампутировать ему правую переднюю лапу. Также, вероятно, ему придется пройти лучевую и химиотерапию.

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Недавно у любимого члена нашей семьи, дорогого Зевса, диагностировали рак. Он был верным и преданным товарищем, который приносит в нашу жизнь безмерную радость и комфорт,

– говорит хозяйка Бриттани.

Она добавила, что семья получила этот диагноз с тяжелым сердцем, и теперь они столкнулись не только с эмоциональными проблемами, но и с финансовым бременем, связанным с обеспечением наилучшего ухода за Зевсом.

Семья Зевса / Фото guinnessworldrecords.com

Что известно о Зевсе?

Владелица самой высокой в мире собаки говорит, что в их семью Зевс попал 8-месячным щенкам и с тех пор стал любимцем семьи. Зевс всегда привлекал внимание во время прогулок, но стал еще большей звездой, когда официально признан рекордсменом.

Бриттани говорит, что Зевс настолько велик, что его миска с водой – это кухонная раковина, и когда он чувствует себя озорным, он тоже стягивает еду со стола.

Самая высокая собака в мире Зевс / Фото guinnessworldrecords.com

Владельцы Зевса собирают деньги, чтобы оказать ему лучшую ветеринарную помощь во время его борьбы с раком.

Стоимость лечения рака у домашних животных может быть очень уж дорогой. Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы дать Зевсу шанс на жизнь, обеспечить его медицинской помощью, лечением и лекарствами, необходимыми для улучшения качества его жизни и, возможно, продлить его время у нас,

– заявила хозяйка.

На сайте Книги рекордов Гиннеса опубликовали ссылку, по которой можно ознакомиться, как помочь семье Зевса собрать деньги на лечение от рака.