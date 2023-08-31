У найвищого з нині живих собак-самців Зевса діагностовано рак кісток. Ветеринарні лікарі порадили ампутувати йому праву передню лапу. Також, імовірно, йому доведеться пройти променеву та хіміотерапію.

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Нещодавно у коханого члена нашої родини, дорогого Зевса, діагностували рак. Він був вірним і відданим товаришем, який приносить у наше життя безмірну радість та комфорт,

– каже господиня Бріттані.

Вона додала, що сім'я отримала цей діагноз з важким серцем, і тепер вони зіткнулися не лише з емоційними проблемами, а й з фінансовим тягарем, який пов'язаний із забезпеченням найкращого догляду за Зевсом.

Родина Зевса / Фото guinnessworldrecords.com​

Що відомо про Зевса?

Власниця найвищого у світі собаки каже, що у їхню родину Зевс потрапив 8-місячним цуценям і відтоді став улюбленцем родини. Зевс завжди привертав увагу під час прогулянок, але став ще більшою зіркою, коли офіційно був визнаний рекордсменом.

Бріттані каже, що Зевс настільки великий, що його миска з водою – це кухонна раковина, і коли він почувається бешкетним, він теж стягує їжу зі столу.

Найвищий собака у світі Зевс / Фото guinnessworldrecords.com​

Власники Зевса збирають гроші, щоб надати йому найкращу ветеринарну допомогу протягом усієї його боротьби з раком.

Вартість лікування раку у домашніх тварин може бути дуже страшенно дорогою. Ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб дати Зевсу шанс на життя, забезпечити його медичною допомогою, лікуванням і ліками, необхідними для покращення якості його життя та, можливо, продовжити його час у нас,

– заявила господиня.

На сайті Книги рекордів Гіннеса опублікували посилання, за яким можна ознайомитися, як допомогти родині Зевса зібрати гроші на лікування від раку.