Генетическое чудо: приют спас очаровательного котенка, у которого 4 уха – шокирующие фото

В то время как численность многих видов сокращается, некоторые из них остаются чрезвычайно редкими из-за генетических факторов, что приводит к неожиданным и захватывающим открытиям. Обнародовали новый случай, который подчеркивает разнообразие животного мира на нашей планете.

В увлекательном исследовании генетической изменчивости исследователи осветили, как цвет – признак, что часто определяется случайно, – влияет на различные виды животных. Среди последних примеров – муравьеды-альбиносы и безупречные жирафы. Этот феномен распространяется и на уши животных, демонстрируя, что ни один аспект внешности не застрахован от капризов генетической лотереи.

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У котенка, по имени Аудио, четыре уха

Недавно приют "Настоящее спасение" принял группу из четырех котят, но один из них привлек к себе внимание как сотрудников, так и любителей животных. Неожиданно оказалось, что у одного из котят, которого теперь зовут Аудио, есть дополнительная пара ушей. Уникальная особенность Аудио, которому всего 8 – 9 недель, попала во все заголовки.



У Аудио 4 уха / Фото True Rescue

Ветеринар должен провести тщательный осмотр котенка, у которого есть дополнительные уши. Предварительный осмотр показал, что внутреннее ухо котенка в отличном состоянии и не должно вызывать никаких проблем. Основной проблемой является необходимость почистить уши от лишней шерсти. Дальнейший осмотр ветеринара даст полное представление о состоянии здоровья котенка.

Редкий четырехухий котенок Аудио не единственный представитель таких кошачьих в своем роде. В 2021 году в Турции нашли похожего кота, по имени Мидас, который мог похвастаться не только четырьмя ушами, но и характерным пятном шерсти в форме сердца на животе. Позже Мидас стал популярным в социальных сетях, что еще больше подчеркнуло увлечение этими уникальными животными.

У Мидаса также 4 уха: смотрите видео

Кроме того, в 2018 году в одном из австралийских домов нашли четырехухого кота. Несмотря на то, что необычная особенность не вызвала никаких проблем со здоровьем, котик, которого ласково назвали "Франкенкит", потерял один глаз. К счастью, котенка приютил преданный волонтер из местного приюта, который с тех пор обеспечил ему любящую и благоприятную среду.