У захопливому дослідженні генетичної мінливості дослідники висвітлили, як колір – ознака, що часто визначається випадково, – впливає на різні види тварин. Серед останніх прикладів – мурахоїди-альбіноси та бездоганні жирафи. Цей феномен поширюється і на вуха тварин, демонструючи, що жоден аспект зовнішності не застрахований від примх генетичної лотереї.

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У кошеняти, на ім'я Аудіо, чотири вуха

Нещодавно притулок "Справжній порятунок" прийняв групу з чотирьох кошенят, але одне з них привернуло до себе увагу як співробітників, так і любителів тварин. Несподівано виявилося, що в одного з кошенят, якого тепер звуть Аудіо, є додаткова пара вух. Унікальна особливість Аудіо, якому лише 8 – 9 тижнів, потрапила в усі заголовки.



В Аудіо 4 вуха / Фото True Rescue

Ветеринар має провести ретельний огляд кошеняти, у якого є додаткові вуха. Попередній огляд показав, що внутрішнє вухо кошеняти у відмінному стані і не повинно викликати жодних проблем. Основною проблемою є необхідність почистити вуха від зайвої шерсті. Подальший огляд ветеринара дасть повне уявлення про стан здоров'я кошеняти.

Рідкісне чотиривухе кошеня Аудіо не єдиний представник таких котячих у своєму роді. У 2021 році в Туреччині знайшли схожого кота, на ім'я Мідас, який міг похвалитися не лише чотирма вухами, але й характерною плямою шерсті у формі серця на животі. Пізніше Мідас став популярним у соціальних мережах, що ще більше підкреслило захоплення цими унікальними тваринами.

У Мідаса також 4 вуха: дивіться відео

Крім того, у 2018 році в одному з австралійських будинків знайшли чотиривухого кота. Попри те, що незвичайна особливість не викликала жодних проблем зі здоров'ям, котик, якого ласкаво назвали "Франкенкіт", втратив одне око. На щастя, кошеня прихистив відданий волонтер з місцевого притулку, який відтоді забезпечив йому любляче та сприятливе середовище.