В то время как горбатые киты известны своими жуткими мелодиями, кашалоты общаются с помощью серии щелчков, напоминающих азбуку Морзе и скрип дверей. Научный журналист Карл Зиммер углубился в возможность использования этими китами сложного языка для общения.

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У китов есть собственный алфавит

По словам Зиммера, раньше люди на самом деле не знали, что киты вообще издают какие-то звуки.

На самом деле мы на него наткнулись случайно. Американские военные разрабатывали сложные микрофоны для размещения под водой. Хотели послушать российские подводные лодки... Но на Бермудах был инженер, и он начал слышать какие-то странные вещи. И он задумался, возможно, действительно ли он слушает китов,

– рассказывает ученый.

Он подчеркивает, что киты действительно используют полноценную речь. О чем они говорят – неизвестно.

Зиммер напоминает, что кашалоты – социальные животные, которые имеют отношения длиной в десятилетия, и они живут группами, что состоят из тысяч китов.



У китов есть собственный алфавит / Фото Unsplash

Кроме того, ученый добавляет, что передача звуков через воду – это совсем другая вещь, чем через воздух, как это делают люди. Кашалот может общаться с китом рядом с ним за несколько ярдов, но и может общаться с китами за сотни миль.

Он предполагает, что благодаря технологии искусственного интеллекта люди смогут транскрибировать "язык" китов в текст и, возможно, откроют "больше фонетических букв в этом алфавите".

Полярники показали встречу с группой косаток и горбатых китов

Украинские полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, что во время одного из недавних выходов в океан имели невероятную встречу. В частности, их лодку окружили представители двух разных видов китообразных. Говорится о косатках и горбунах.

Биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко рассказал, что одна группа состояла из традиционных для этого района горбатых китов. В ней было до 8 взрослых животных. Они выглядывали из воды, хлопали плавниками и проявляли другие формы коммуникации. Встретить их большая удача.