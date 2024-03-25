К "Тузловским лиманам" прилетели первые стаи розовых пеликанов: пейзажные фото

В Одесской области в национальном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали большие стаи розовых пеликанов. Также прилетели первые фламинго.

Розовые пеликаны в Украине разместились на лиманах Джантшейский, Алибей, Шаганы и Бурнас. Пролетали они и над дельтой Днестра. Об этом сообщил эколог Иван Русев.

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Пеликаны возвращаются в Украину

500 пеликанов пролетали большими стаями на лиманах Джантшейский, Шаганы, Алибей и Бурнас. Некоторые из них улетели дальше на Север к другим лиманам Причерноморья.

В "Тузловские лиманы" прилетели первые стаи розовых пеликанов / Фото из фейсбука Ивана Русева

А 22 марта, во Всемирный день воды, они появились и над дельтой Днестра. Для них сотрудники нацпарка создают искусственные острова для гнездования, но пока птицы их не занимают.

Украина обязательно возродится!

– отметил Русев, комментируя влияние войны на окружающую среду.

Заметим, в Украине розовый пеликан занесен в Красную книгу как исчезающий вид,. Среди основных угроз для вида исследователи выделяют:

преследование человеком,

уменьшение площади местообитаний и запасов корма в результате регулирования стока воды,

использование большого количества пресной воды на орошение,

периодические природные колебания наводненности территорий.

Кроме того, на темпы роста популяции влияют репродуктивные особенности вида: только 2 яйца в кладке и приобретение птицами половой зрелости только на третий год своей жизни.

Стаи розовых пеликанов пролетали над дельтой Днестра / Фото из фейсбука Ивана Русева

В Украину вернулся аист Грицько

Известный на всю страну аист Грицько вернулся из теплых краев на родную Полтавщину. Он снова поселился в своем гнезде в селе Леляки рядом с Национальным природным парком "Пирятинский".

Возвращение зафиксировали природоохранники 19 марта. Грицько уже обустраивает гнездо для своей Одарки и малышей.