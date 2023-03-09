Turkish Airlines бесплатно перевезла собак-спасателей в первом классе: трогательные фото
Источник:Travel and Leisure
Собаки-спасатели, участвовавшие в ликвидации последствий трагического землетрясения в Турции, недавно получили места в первом и бизнес-классе во время своего путешествия. Такую возможность им предоставил национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.
Это самое малое, что мы могли сделать, чтобы выразить свою благодарность за искренние и героические усилия этих героических собак,
– заявил представитель Turkish Airlines.
Он отметил, что щенки прибыли из разных стран мира, включая Таиланд, Китай, Венгрию и Кыргызстан.
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Чтобы помочь с безопасной транспортировкой животных авиакомпания говорит, что они предоставили бесплатные транспортные сумки в аэропорты, чтобы других домашних животных можно было безопасно посадить на борт самолета для эвакуационных рейсов.
Turkish Airlines бесплатно перевезла собак-спасателей в первом классе / Фото Turkish Airlines
Щенки прибыли из разных стран мира / Фото Turkish Airlines
Turkish Airlines выражает поддержку пострадавшим
Turkish Airlines также недавно поделились, что они дополнительно предоставляют бесплатные рейсы для эвакуированных, а также бесплатную транспортировку грузов для срочных медицинских товаров, чтобы помочь в восстановлении пострадавших от землетрясений районов.
Авиакомпания поделилась, что поддержала более 238 тысяч спасателей в течение 1 300 рейсов помощи. Turkish Airlines также пожертвовала более 2 миллиардов долларов турецких лир на спасательные работы.
Спасение животных из-под руин:
- 9 февраля из-под завалов спасли еще одного пушистика. Тело собаки, кроме головы и передних лап, было полностью под завалами. Благодаря работе спасателей четырёхлапого спустя некоторое время удалось спасти. Они раскопали обломки руками.
- Золотистого ретривера по имени Тарчин извлекла португальская команда спасателей в провинции Хатай. Он провел под завалами около 200 часов. Собака заметно похудела и ранила морду и лапы, поскольку пыталась самостоятельно прокопать стену и найти выход из-под завала. К счастью, хозяин пушистого тоже остался жив. Уже через час спасенная собака воссоединилась с ним.
- Удалось вытащить и лошадь, которая пыталась выбраться в течение 21 дня. В сети появилось видео спасения. На нем видно, что животное оказалось заблокированным под завалами здания. Спасатели с помощью специальной веревки освободили коня из ловушки.