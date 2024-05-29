"Могут уничтожить город": на пляже заметили инопланетных медуз и крабов – шокирующие фото

Одна из посетительниц пляжа Бармут в Уэльсе вызвала ажиотаж своими фотографиями морских существ, скрывающихся под поверхностью. Парень Эми Картер обнаружил медуз величиной с собаку и необычных "инопланетных" крабов на береговой линии, что вызвало беспокойство среди отдыхающих.

Туристка вызвала ажиотаж в соцсетях после того, как поделилась фотографиями, сделанными ее партнером Скоттом Саути. Местные жители говорят, что никогда больше не будут купаться в море после того, как одна туристка поделилась своими находками.

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Туристка на пляже заметила инопланетных медуз и крабов

Гигантская медуза и краб-паук оказались среди морских обитателей, из-за которых британцы с ужасом заходят в воду на пляже Бармут в Северном Уэльсе. Посетители пляжа назвали это "вторжением инопланетян" и "настоящим кошмаром".

Я приезжаю в Бармут и Тал-и-Бонт уже почти 50 лет и это самая большая медуза из всех, которых я когда-либо видела. Мне пришлось положить руку рядом с ней для масштаба,

– рассказала Эми.

На опубликованном фото была изображена бочковая медуза, и, несмотря на ее устрашающие размеры и внешний вид, ее укусы обычно не опасны.



Бочковая медуза обычно не опасна для человека / Фото из фейсбука Эми Картер

А вот краб, покрытый мидиями, по словам одного из экспертов по морской флоре и фауне, является "обычным явлением" на британских пляжах в это время года.



Огромный краб, покрытый мидиями / Фото из фейсбука Эми Картер

Пользователи соцсетей поделились своим мнением в комментариях. Вот, что они писали:

"Боже мой! Представьте, что вы плаваете рядом с медузой такого размера. Я бы сошел с ума! Они просто огромные",

"Последний раз захожу в море",

"Этот краб может стереть с лица земли целый город",

"Видел множество на пляжах. Удивительно, что показывает нам природа".

К слову, на днях на пляже Эдисто в Южной Каролине был найден камень, который стал невероятной находкой. Это был окаменевший зуб, принадлежавший американскому доисторическому мастодонту.