Туристка викликала ажіотаж у соцмережах після того, як поділилася фотографіями, зробленими її партнером Скоттом Сауті. Місцеві жителі кажуть, що ніколи більше не будуть купатися в морі після того, як одна туристка поділилася своїми знахідками.

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Туристка на пляжі помітила інопланетних медуз і крабів

Гігантська медуза і краб-павук опинилися серед морських мешканців, через яких британці з жахом заходять у воду на пляжі Бармут у Північному Уельсі. Відвідувачі пляжу назвали це "вторгненням інопланетян" і "справжнім кошмаром".

Я приїжджаю в Бармут і Тал-і-Бонт уже майже 50 років і це найбільша медуза з усіх, яких я коли-небудь бачила. Мені довелося покласти руку поруч із нею для масштабу,

— розповіла Емі.

На опублікованому фото була зображена бочкова медуза, і, попри її страхітливі розміри й зовнішній вигляд, її укуси зазвичай не небезпечні.



Бочкова медуза зазвичай не є небезпечною для людини / Фото з фейсбуку Емі Картер

А ось краб, вкритий мідіями, за словами одного з експертів з морської флори та фауни, є "звичайним явищем" на британських пляжах у цю пору року.



Величезний краб, вкритий мідіями / Фото з фейсбуку Емі Картер

Користувачі соцмереж поділилися своєю думкою в коментарях. Ось, що вони писали:

"Боже мій! Уявіть, що ви плаваєте поруч із медузою такого розміру. Я б збожеволів! Вони просто величезні",

"Останній раз заходжу в море",

"Цей краб може стерти з лиця землі ціле місто",

"Бачив безліч на пляжах. Дивно, що показує нам природа".

До слова, днями на пляжі Едісто в Південній Кароліні знайшли камінь, який став неймовірною знахідкою. Це був скам'янілий зуб, що належав американському доісторичному мастодонту.