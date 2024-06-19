Однако на этот раз африканскому льву Джейкобу с братом Тибу удалось одолеть невероятные 1,5 километра реки, кишащей нильскими крокодилами. Хищники были вынуждены отправиться в это опасное путешествие, проиграв в борьбе за новые территории и самок.

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Трехногий лев установил рекорд по плаванию по реке, кишащей крокодилами

Драматические кадры были сняты учеными во втором по величине национальном парке Уганды, когда двое львов пересекали пролив Казинга.

Трехногий лев Джейкоб, который потерял лапу из-за браконьерской ловушки, и его брат Тибу, вероятно, были вынуждены преодолеть это опасное расстояние из-за отступления,

– говорит Александр Бачковский из Университета Гриффита.

Ранее ученые заметили, что братья и их сестры забрели на "установленную территорию нескольких других мужских коалиций" в поисках львиц. В результате их выгнали с территории после по крайней мере двух драк.

Львам удалось переплыть реку только с четвертого раза / Фото Dr. Alex Braczkowski

Известно, что львы неоднократно пытались пересечь пролив Казинга в темноте, однако трижды возвращались, вероятно, натыкаясь на бегемотов и нильских крокодилов. С четвертой попытки им наконец удалось преодолеть дистанцию в 1,5 километра, избегая хищников.

Такое наблюдение впервые

Ученые считают, что львы уже совершали подобные переходы ранее, вероятно, в поисках львиц и сильного присутствия людей на единственном сухопутном участке. Однако это первый в истории раз, когда ученым удалось наблюдать за заплывом хищников.

По словам ученых, это путешествие оказалось весьма драматичным: отчасти потому, что река кишела хищниками, а отчасти потому, что Джейкоб, потерявший ногу, был в очень плохом состоянии. По сути весь заплыв выглядел как "два крошечных тепловых следа, пересекающих океан". Кадры были сделаны с помощью тепловизионной камеры камеру H20T и дрона DJI Matrice 300, сохраняя дистанцию 50 – 70 метров от животных.



Львы установили рекорд по плаванию в реке, кишащей крокодилами / Фото Dr. Alex Braczkowski

Авторы исследования считают, что первоначальной причиной такого опасного перехода через канал стало нездоровое соотношение полов из-за браконьерства. Кроме того, местные фермеры травят львов, пытаясь защитить скот.

К слову, среди загадочных существ океана – глубоководные кальмары. Во время новой морской экспедиции ученые заметили кое-что интересное – самку, которая сжимает набор гигантских яиц.