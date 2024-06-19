Однак цього разу африканському леву Джейкобу з братом Тібу вдалося здолати неймовірні 1,5 кілометра річки, що кишить нільськими крокодилами. Хижаки були змушені вирушити в цю небезпечну подорож, програвши в боротьбі за нові території та самок.

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Триногий лев встановив рекорд з плавання річкою, що кишіла крокодилами

Драматичні кадри були зняті вченими у другому за величиною національному парку Уганди, коли двоє левів перетинали протоку Казінга.

Триногий лев Джейкоб, який втратив лапу через браконьєрську пастку, і його брат Тібу, ймовірно, були змушені подолати цю небезпечну відстань через відступ,

– каже Олександр Бачковський з Університету Гріффіта.

Раніше вчені помітили, що брати та їхні сестри забрели на "встановлену територію кількох інших чоловічих коаліцій" у пошуках левиць. У результаті їх вигнали з території після принаймні двох бійок.



Левам вдалося переплисти річку лише з четвертого разу / Фото Dr. Alex Braczkowski

Відомо, що леви неодноразово намагалися перетнути протоку Казінга в темряві, проте тричі поверталися, ймовірно, натикаючись на бегемотів і нільських крокодилів. З четвертої спроби їм нарешті вдалося подолати дистанцію в 1,5 кілометра, уникаючи хижаків.

Таке спостереження відбулося вперше

Вчені вважають, що леви вже здійснювали подібні переходи раніше, ймовірно, у пошуках левиць і сильної присутності людей на єдиній сухопутній ділянці. Однак це перший в історії раз, коли вченим вдалося спостерігати за запливом хижаків.

За словами вчених, ця подорож виявилася вельми драматичною: почасти тому, що річка кишіла хижаками, а почасти тому, що Джейкоб, який втратив ногу, був у дуже поганому стані. По суті весь заплив виглядав як "два крихітних теплових сліди, що перетинають океан". Кадри були зроблені за допомогою тепловізійної камери камеру H20T і дрона DJI Matrice 300, зберігаючи дистанцію 50 – 70 метрів від тварин.



Леви встановили рекорд із плавання в річці, що кишить крокодилами / Фото Dr. Alex Braczkowski

Автори дослідження вважають, що початковою причиною такого небезпечного переходу через канал стало нездорове співвідношення статей через браконьєрство. Крім того, місцеві фермери труять левів, намагаючись захистити худобу.

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