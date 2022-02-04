На пляже Черноморска нашли травмированного лебедя: фото спасения

Утром 4 февраля жители Черноморска обнаружили травмированного лебедя. Птице помогли спасатели ГСЧС в Одесской области.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что звонок поступил 4 февраля в 07:50 утра. На указанное место сразу отправились спасатели.

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Они осторожно вытащили лебедя из песка и передали представителям этнопарка "Нью-Васюки", где пернатому обещали оказать всю необходимую помощь.



Спасение лебедя / Фото ГСЧС в Одесской области

Что известно об этнопарке "Нью-Васюки"

Согласно информации, указанной на официальном сайте, этнопарк расположен в нескольких километрах от города Одесса – возле поселка городского типа Великодолинское Одесской области.

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"Любителям флоры и фауны понравятся Нью-Васюки своим количеством дружелюбных обитателей. Уникальное "Страусиное подворье" никого еще не оставило равнодушным. Вы сможете покормить их, а если повезет, то и увидеть уникальные танцы, исполненные с особой грацией и знанием дела", – сообщили на сайте.

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