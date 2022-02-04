У пресслужбі ДСНС зазначили, що дзвінок надійшов 4 лютого о 07:50 ранку. На вказане місце одразу вирушили рятувальники.

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Вони обережно витягнули лебедя з піску та передали представникам етнопарку "Нью-Васюки", де пернатому обіцяли надати всю необхідну допомогу.



Порятунок лебедя / Фото ДСНС в Одеській області​

Що відомо про етнопарк "Нью-Васюки"

Згідно з інформацією, яка вказана на офіційному сайті, етнопарк розташований за пару кілометрів від міста Одеси – біля селища міського типу Великодолинське Одеської області.

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"Любителям флори і фауни сподобаються Нью-Васюки своєю кількістю доброзичливих мешканців. Унікальне "Страусине подвір'я" нікого ще не залишило байдужим. Ви зможете погодувати їх, а якщо пощастить, то й побачити унікальні танці, виконані з особливою грацією і знанням справи", – повідомили на сайті.

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