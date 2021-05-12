Часть из фото автор изложил в свободном доступе на своем сайте. Эмоциональности и фотогеничности этих толстяков-котиков можно только позавидовать.
Посмотрите на Места, где котов не должно быть, а они есть
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Уолли не знает, кто поцарапал диван
Котики, конечно, милые, но не стоит забывать, что ожирение у животных может привести ко многим проблемам с их здоровьем. Обратите внимание на признаки, указанные ниже.
Первые признаки лишнего веса у животных
- Кот стал менее подвижными, не хочет играть и бегать, как раньше.
- Невозможно пощупать ребра животного пальцами.
- Кот постоянно хочет есть, навязчиво выпрашивает еду и регулярно бегает к мисочке.
- Если раньше любимец с удовольствием просился на улицу, то теперь не хочет выходить на прогулки.
- Во время прогулки животное чувствует жажду (этот симптом может быть признаком не только ожирения, но и перегрева или других проблем со здоровьем, поэтому обязательно обратитесь к ветеринару).
- Подробнее о симптомах и последствиях ожирения у домашних животных читайте по этой ссылке.