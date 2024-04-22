Быстро растет и медленно стареет: в самых глубоких частях океана скрывается странный хищник

Океан, который покрывает более 50% поверхности Земли, является средой обитания многочисленных видов животных. Среди них есть существа, которые обитают в самых глубоких частях океана, что делает их загадкой для ученых.

Например, тихоокеанские полярные акулы, которые являются одними из крупнейших рыб в океане, но нам все еще слишком мало известно о них. Этот вид до сих пор недостаточно изучен, а потому не перестает удивлять ученых.

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Тихоокеанские полярные акулы покрыты загадками

Ученые обнаружили, что тихоокеанские полярные акулы имеют тесные генетические связи с гренландскими акулами, что позволяет им скрещиваться. Несмотря на эту связь, акулы под угрозой исчезновения из-за различных угроз. В ответ на это исследователи создали всеобъемлющую базу данных, которая служит "единым окном" для получения информации о медленных акулах. Эта инициатива направлена на защиту этих уязвимых видов и заполнение пробелов в нашем понимании их биологии и поведения.

Тихоокеанские полярные акулы являются одними из крупнейших существ в океане, их длина достигает 4,3 метра. Однако, теперь исследователи считают, что взрослые особи, которые живут в самых глубоких частях океана, потенциально могут вырастать до 7 метров в длину. Кроме того, появляется все больше доказательств того, что эти акулы могут иметь удивительно долгую продолжительность жизни.

По сравнению с гренландскими акулами, эти морские гиганты остаются малоизученными. Труднодоступные места обитания, низкая коммерческая ценность и редкость в океане способствуют ограниченному отлову крупных морских видов. Связанные с этим риски также удерживают людей от охоты на этих существ.

Из-за того, что слишком мало известно о представителях этого вида, чрезвычайно сложно понять, как защитить его от вымирания. Чем больше информации удастся собрать в будущем, тем выше шансы, что можно будет сохранить вид,

– говорит соавтор исследования Синди Трибузио.

Команда начала изучение научной литературы и смогла обнаружить несколько удивительных фактов об этих животных.

Линза глаза тихоокеанской спящей акулы / Фото NOAA

Что ученым удалось выяснить?

Во-первых, генетические исследования показали, что полярных акул на самом деле может быть больше, чем считалось ранее. Ученые обнаружили, что в этом роде всего три больших вида:

тихоокеанская полярная акула;

южная полярная акула;

гренландская акула.

Во-вторых, некоторые предыдущие исследования указывают на невероятную продолжительность жизни этих существ. Ученые использовали радиоуглеродное датирование для анализа глазных хрусталиков и обнаружили, что скорость роста акул вдвое выше, чем у гренландских, однако значительно медленнее, чем у многих других рыб. Ученые также исследовали неполовозрелую самку тихоокеанской полярной акулы, которую им удалось выловить, и обнаружили, что что этот вид характеризуется необычайным долголетием.