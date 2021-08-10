Тигры сбежали от хозяев и разгуливали по улицам Техаса

Два тигра, которые когда-то были экзотическими домашними любимцами, сбежали от своих хозяев и бродили по улицам штата. Котиков удалось спасти, их перевезли в заповедник.

Владельцы держали животных вымирающего вида в клетке, откуда зверям удалось выбраться. Теперь тигры привыкают к новому месту и много плавают в воде.

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Два тигра сбежали от хозяев

Тигры успели прогуляться по улицам Хьюстона и Сан-Антонио. Животные покинули своих хозяев и отправились искать другой приют. Впоследствии их официально изъяли у владельцев и перевезли в заповедник, который радушно принял новых зверей.

Ранчо Cleveland Amory Black Beauty расположено в Мерчисона, штат Техас, и занимает площадь 566 гектаров. Организация защиты животных удерживает заповедник, наполненный медведями, тиграми и другими животными, которые были изъяты у владельцев через торговлю экзотическими домашними зверями и другие нарушения. В общем на ранчо проживает 800 животных, которые провели всю жизнь в клетках.



Тигр в заповеднике Black Beauty Ranch / Фото People

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Власть изымает животных из неприемлемых условий, после чего они попадают в большую природную среду, где есть место для прогулок и отдыха. Тиграм нравится новое место, тут они радуются траве и деревьям, но любимое их развлечение – это вода, в которой животные спасаются от жары и весело плещутся.



Тигры любят плескаться в воде / Фото People



Новый дом нравится зверям / Фото People

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