Сверхъестественная преданность: как собака тосковал по "раненому" бойцу ВСУ – впечатляющее фото

Собаки – очень преданные животные, которые готовы на все ради тех, кто их любит. Верный зверь не покинет своего друга, чтобы там не произошло.

Во время учений на фронте удалось сделать невероятную теплую фотографию. Замечательный кадр, который быстро разлетелся сетью, сделала фронтовой медик.

Читайте также Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Во время учений один из военных должен был имитировать раненого. Его пес Бим сопровождал его во время учебной эвакуации.

Когда Бим увидел, что хозяин лежит, а его глаза закрыты, то лег прямо на него и решил умереть вместе с ним. Милое фото, которое стало очередным доказательством верности собак, быстро стало хитом соцсетей.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том , чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от