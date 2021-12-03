Станут дикими через 2 недели: зачем на Буковине выпустили на свободу 9 оленей

Оленей выращивали 2 года, а затем выпустили из вольера. Дальше они будут жить в лесу, как дикие животные.

Всего на свободу выпустили 9 животных. Это сделали для того, чтобы увеличить популяцию зверей в дикой природе.

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Смогут ли олени жить на воле



В угодье живут 300 животных / Скриншот с видео

В охотничьем угодье в Верхних Петровцах оленей размножают и откармливают. Их сюда отвезли из Европы. Сейчас на территории угодья проживает 150 оленей, а еще столько же ланей.

На свободу животных отпускали впервые.

Олени не будут идти к человеку. Зверь в очень короткие сроки начинает становиться диким,

– рассказывает лесничий Мыкола Костюк.

В угодье рассказывают, что животные одичают через 2 недели и научатся сами добывать себе пищу. Олени, выращенные в вольере, начнут бояться людей и станут настоящими лесными жителями.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, как олени выбегают из вольера и спешат в лес. Всего выпустили 5 самок и 4 самца.



Олени побежали в лес / Скриншот с видео

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. Сведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

На Буковине выпустили 9 оленей: смотрите видео

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Зимой животных в лесу подкармливают

В самом угодье оленей кормят сеном и зерном. Подкармливают и животных в лесу – на зиму им подготовили кормушки.



Зимой оленей в лесу подкармливают / Скриншот с видео

А любимое кушанье оленей – яблоки. Лесники оставили для животных яблони-дички, чтобы они могли лакомиться. Угощают оленей и яблоками, которые привозят местные жители.

В лесничестве планируют продолжать выпускать оленей, чтобы увеличивать популяцию в дикой природе.