Стал пушистым сугробом снега: забавное видео с собакой, которая любит зиму

Большинство собак очень любит зимнее время года и период, когда улицы засыпаны большим слоем снега. Тогда четырехлапые начинают активно по нему бегать, рыть норы и лежать.

Хозяин собаки, которую назвал Энцо, в социальной сети тикток опубликовал видео с пушистым другом. Смешной ролик сразу стал популярным и набрало 23 миллиона просмотров.

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Согласно видео, белый самоед Энцо выбежал во время сильного снегопада и залез в сугробы. Как результат, собака сама стала "большой комом снега".

"Энцо – моя собака. Самоедская собака. Этот пес лежит в снегу, потому что он хочет быть именно там. У этого пса 18 мышц в ушах, и он все их использует, чтобы игнорировать меня, когда я говорю ему вылезти из снега", – прокомментировал видео хозяин.

Смотрите видео: как пес наслаждался снегом

Что известно о самоедах

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь

Самоед — одна из древнейших ныне известных пород ездовых собак. Это преданный, сильный и умный пес среднего размера со спокойным темпераментом.

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Он легко выдерживает тяжелые физические нагрузки и экстремальные условия, особенно холод. При правильном воспитании хорошо общается с членами семьи, в частности детьми, и другими домашними питомцами. Однако требует тщательной дрессировки с ранних лет и постоянных физических нагрузок.

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