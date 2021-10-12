Стая рыб в форме сердца: американец сделал впечатляющие фото с дрона

Стая рыбы вида большой каранкс удивила владельца местного ресторана во Флориде. Что увидел мужчина в океане через дрон – читайте в материале.

На фотографиях, которые сделал дрон, можно увидеть стаю рыб, что движется в форме сердца. Владелец ресторана Пол Дабилл отметил, что искал рыбу кефаль, однако увидел этот впечатляющий процесс.

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"Я искал кефаль. Это время года – период миграции. В этот день ее не было, Однако я нашел рыбу вида большой каранкс", — вспомнил Пол Дабилл.

Я сразу узнал их форму сердца, когда впервые увидел. Они сохраняли эту форму в течение нескольких секунд, прежде чем превратились в другие формы,

– добавил Пол Дабилл.



Кадр из дрона / Фото SWNS

По данным Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, большой каранкс – это хищная рыба, которая большую часть своей жизни охотится, питаясь меньше видами рыб.

В стае есть особи, которые доминируют, контролируют процесс охоты и управляют стаей. При такой тактике большие рыбы выступают в роли охотников, а мелкие работают, как загонщики. Как результат, у добыче нет шансов вырваться.

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