В Лопбуре жители приняли меры, развесив плакаты с призывом к властям вмешаться и остановить разрушительное поведение обезьян. Однако, их усилия были сорваны, когда группа разъяренных обезьян сорвала 30 плакатов, которые выступали против их вторжения.

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Стая разъяренных обезьян разгромила город

В Лопбуре жители приняли меры, развесив плакаты, призывающие власти решить проблему обезьян, которые вызывают хаос в этом районе.

Были сделаны призывы к Департаменту национальных парков Таиланда вмешаться и положить конец явлению "обезьяньего туризма". Выдвигаются требования отловить животных и выпустить их обратно в естественную среду обитания.

Обезьяна ест плакат с призывом остановить нашествие обезьян / Фото Thairath

За неожиданным поворотом событий, на следующий день около 18:00, когда приматы обычно уже спят, развернулся контрпротест. Группа животных решилась выйти на улицу и начала уничтожать развешанные баннеры.

Стая животных вышла на улицу, сорвала и уничтожила вывешенные плакаты / Фото Thairath

Что происходит в Лопбуре?

За последние несколько лет поведение приматов стало безудержным. Два года назад, в разгар пандемии коронавируса, драки обезьян за территорию и пищу привели к опустошению центральной части населенного пункта. Голодные животные остались без продуктов, к которым привыкли, поскольку ограничения из-за карантина не позволили туристам посещать город, а следовательно, и кормить обезьян.

Совместная оперативная группа, в которую входят представители местной власти и военнослужащие, сейчас работает над тем, чтобы поймать нарушителей общественного порядка и переместить их в приют.

Кроме того, в Таиланде создано специальное подразделение по борьбе с обезьянами: полицейские, которые борются с ними, используют рогатки.