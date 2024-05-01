У Лопбурі мешканці вжили заходів, розвісивши плакати із закликом до влади втрутитися і зупинити руйнівну поведінку мавп. Однак, їхні зусилля були зірвані, коли група розлючених мавп зірвала 30 плакатів, які виступали проти їхнього вторгнення.

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Зграя розлючених мавп розгромила місто

У Лопбурі мешканці вжили заходів, розвісивши плакати, що закликають владу розв'язати проблему мавп, які спричиняють хаос у цьому районі.

Були зроблені заклики до Департаменту національних парків Таїланду втрутитися і покласти край явищу "мавпячого туризму". Висуваються вимоги відловити тварин і випустити їх назад у природне середовище існування.

Мавпа їсть плакат із закликом зупинити нашестя мавп / Фото Thairath

За несподіваним поворотом подій, наступного дня близько 18:00, коли примати зазвичай вже сплять, розгорнувся контрпротест. Група тварин наважилася вийти на вулицю і почала знищувати розвішані банери.

Зграя тварин вийшла на вулицю, зірвала і знищила вивішені плакати / Фото Thairath

Що відбувається у Лопбурі?

За останні кілька років поведінка приматів стала нестримною. Два роки тому, в розпал пандемії коронавірусу, бійки мавп за територію та їжу привели до спустошення центральної частини населеного пункту. Голодні тварини залишилися без харчів, до яких звикли, оскільки обмеження через карантин не дали змоги туристам відвідувати місто, а отже, і годувати мавп.

Спільна оперативна група, до якої входять представники місцевої влади та військовослужбовці, зараз працює над тим, щоб зловити порушників громадського порядку і перемістити їх до притулку.

Крім того, у Таїланді створено спеціальний підрозділ із боротьби з мавпами: поліціянти, які борються з ними, використовують рогатки.