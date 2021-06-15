Собак из Украины не пустят в США: почему и сколько это продлится

В Соединенные Штаты запретили ввозить собак из 113 стран. Это связано высоким риском заболевания бешенством.

Собак нельзя будет ввозить в США в течение одного года. Об этом объявили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDS).

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Под запрет попали 113 стран, в том числе и Украина. Нельзя ввозить никаких собак, в том числе и животных эмоциональной поддержки.



В период пандемии американцы начали усыновлять больше собак / Фото Unsplash

Во время пандемии значительно вырос импорт собак в США. Американцы усыновляли животных, в том числе из стран с высоким риском заболевания бешенством.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

СDC установили, что у сотен из этих собак были поддельные сертификаты о прививках.

Что предшествовало запрету

Ежегодно в США импортируют около миллиона собак.

6% из них приезжают из стран с высоким риском бешенства.

Путем регулярной вакцинации животных бешенство в США преодолели еще в 2007 году.

Однако в мире бешенство является распространенной болезнью, от которой ежегодно погибает около 59 тысяч человек.

В период пандемии американцы начали массово усыновлять собак. В течение 2020 СDC нашли 450 собак с поддельными сертификатами – это на 52% больше, чем в предыдущие годы.

– это на 52% больше, чем в предыдущие годы. СDC сообщил, что некоторым животным все же разрешат въезд, но на очень ограниченных основаниях. Разрешение на это нужно просить крайней мере за 30 дней до въезда.

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