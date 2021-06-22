В США создали инвалидную коляску для черепахи с врожденным пороком

Команда протезистов из США, которые изготавливают специальные установки для травмированных домашних животных, создали инвалидную коляску для черепахи. Они сделали специальную платформу и прикрепили к ней колеса.

Из-за врожденного порока 11-летней черепахе по имени Джордж Бейли было сложно ходить. А впоследствии животное могло навсегда остаться неподвижным.

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Спасенная черепаха

Джордж Бейли родился с метаболическим заболеванием костей, из-за чего его задние лапы недоразвиты и не способны полноценно функционировать. Он мог погибнуть в дикой природе, но, к счастью, Хайме Лобенер спасла его и сейчас Джордж живет вместе со своей хозяйкой в штате Теннесси.

Он использует передние ноги, чтобы медленно и неуклюже пробираться. Но чем больше он становится, тем сложнее ему становится ходить,

– рассказывает Хайме.

Джордж является из рода шпороносных черепах, а это значит, что он может прожить до 100 лет. Кроме того, этот вид наземных животных является третьим по величине после слоновой и гигантской черепах, а его вес может достигать более 100 килограммов.

Понимая, какое будущее ждет бедного Джорджа, заботливая хозяйка начала искать возможности помочь ему. Однажды она наткнулась на историю черепахи, которая попала под колеса машины и осталась парализованной на задние лапы. Но ей помогли протезисты из Walkin 'Pets, которые сделали для нее замечательную инвалидную коляску и сейчас животное мчится на своих колесах.

Поэтому, не теряя времени, женщина обратилась к этим мастерам.

Тележка для Джорджа

Талантливая команда создала специальную инвалидную коляску для Джорджа с выпуклой опорной конструкцией для размещения естественного контура его оболочки. Конструкция также имеет жгут, который можно расширять по мере роста животного.



Черепаха на инвалидной коляске / Фото My Modern Met

Инженерам даже удалось амортизировать инвалидную коляску, используя базу от скутера. Теперь Джордж может носиться по двору настолько быстро, насколько позволяет ему его природа.

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Инвалидную коляску можно регулировать по мере роста черепахи / Фото My Modern Met

Мы считаем, что домашние животные – это семья. А те, которые стареют, получают инвалидность из-за травм, также заслуживают счастливой и полноценной жизни,

– говорят мастера из Walkin ' Pets.

Черепаха Джордж Бейли осваивает свою новую тележку: смотрите видео