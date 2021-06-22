Через вроджену ваду 11-річній черепасі на ім’я Джордж Бейлі було складно ходити. А згодом тварина могла назавжди залишитися нерухомою.

Читайте також Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради

Врятована черепаха

Джордж Бейлі народився з метаболічним захворюванням кісток, через що його задні лапи недорозвинені і не здатні повноцінно функціонувати. Він міг загинути у дикій природі, але, на щастя, Хайме Лобенер врятувала його і зараз Джордж живе разом зі своєю господинею у штаті Теннессі.

Він використовує передні ноги, щоб повільно та незграбно пробиратися. Але чим більший він стає, тим складніше йому стає ходити,

– розповідає Хайме.

Джордж є з роду шпороносних черепах, а це означає, що він може прожити до 100 років. Крім того, цей вид наземних тварин є третім за величиною після слонової та гігантської черепах, а його вага може сягати понад 100 кілограмів.

Розуміючи, яка майбутнє чекає бідолашного Джорджа, турботлива господиня почала шукати можливості допомогти йому. Одного разу вона натрапила на історію черепахи, яка потрапила під колеса автівки і залишилася паралізованою на задні лапи. Але їй допомогли протезисти з Walkin 'Pets, які зробили для неї чудовий інвалідний візок і зараз тварина мчить на своїх колесах.

Тож, не гаючи часу, жінка звернулася до цих майстрів.

Візок для Джорджа

Талановита команда створила спеціальний інвалідний візок для Джорджа з опуклою опорною конструкцією для розміщення природного контуру його оболонки. Конструкція також має джгут, який можна розширювати по мірі росту тварини.



Черепаха на інвалідному візку / Фото My Modern Met

Інженерам навіть вдалося амортизувати інвалідний візок, використовуючи базу від скутера. Тепер Джордж може гасати по дворі настільки швидко, скільки дозволяє йому його природа.



Інвалідний візок можна регулювати по мірі росту черепахи / Фото My Modern Met

Ми віримо, що домашні тварини є сім’єю. А ті, що старіють, чи отримують інвалідність через травми, також заслуговують на щасливе та повноцінне життя,

– кажуть майстри з Walkin 'Pets.

Черепаха Джордж Бейлі освоює свій новий візок: дивіться відео