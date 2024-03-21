Миллионы причудливых существ выбрасываются на берег из "кипящего" океана: что происходит

Климатический кризис затронул не только жизнь на суше, но и животных в океане. Большинство из них столкнулись с невероятной жарой и изменением климата и были вынуждены приспосабливаться.

Некоторым существам это удалось, однако не всем – ученые обнаружили, что в последние несколько лет миллионы морских существ оказались выброшенными на побережье из-за нагрева океана. В частности, говорится о причудливых существах, похожих на капли.

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На побережье выбрасываются миллионы странных существ

Желатиновые прозрачные массы то и дело появляются на побережье северной Калифорнии и Орегона, а порой и на других пляжах Западного побережья. Обычно эти морские существа живут в теплых морях и на больших глубинах, однако ученые из Университета Орегона обнаружили, что эти пиросомы и "морские соленые огурцы" начали массово выбрасываться на побережье из-за сильной морской волны тепла, которая началась в 2013 году.

Это первый раз за последние четверть века, когда миллионы морских огурцов были найдены на берегу.

Пиросомы потребляют большую часть энергии в океане на западном побережье США / Фото flower

Пиросомы питаются фитопланктоном, что является основой морских пищевых сетей широкого круга морских существ. Ученые обнаружили, что с момента распространения морских огурцов в Тихом океане, они начали потреблять большое количество фитопланктона, в результате чего сократились популяции морских птиц и лосося.

Морские огурцы имеют весьма разнообразные размеры, например, некоторые особи могут достигать лишь нескольких сантиметров в длину, тогда как другие вырастают до невероятных 18 метров и напоминают розовую трубку с жесткими шишками, покрывающими их тела.

Пиросомы могут вырастать до невероятных 18 метров / Фото Alamy

По сути, пиросомы представляют собой колонии тысячи животных, известных как зооиды, которые формируются в полой трубке, способной вырастать до огромных размеров. У морских животных есть ген люцифераза, который вырабатывает свет, и когда он вступает в реакцию с люминесцентным химическим веществом, он посылает свет вверх и вниз по трубке, давая им возможность видеть на несколько метров перед собой.

Что выяснили ученые?

Эти морские существа также способны размножаться путем бесполого размножения. В целом ученые изучили данные по 80 группам морских существ, собранных в 2014 году.

Пиросомы поедают животных на основе пищевой цепи и удерживают эту энергию. Фактически они "высасывают" энергию, необходимую хищникам, из системы,

– говорит Лиза Крозье из NOAA.

Долгое время морские огурцы считались тупиковыми существами, поскольку не способны служить источником энергии для других видов. Более того, ученые до сих пор не знают, насколько они питательны для существ, которые потребляют их. Так большое количество морских огурцов в водах океана влияет на всю морскую систему в целом.

На побережье выбрасываются миллионы странных существ / Фото flower

Морская волна тепла 2013 года, также известная как "капля", повысила температуру воды в океане, что привело к процветанию пиросов в океане. Ученые предположили, что виновато повышение температуры, потому что скорость метаболизма животных увеличивается в более теплой воде и заставляет их использовать больше энергии.

Авторы исследования также сравнили пиросом с другими морскими животными и обнаружили, что они получили наибольшую пользу от закипания планеты в целом и нагревания океана в частности.

Напомним, ученые заметили у берегов Новой Англии серого кита. Это стало редким явлением для вида, который на протяжении веков вымирал в водах Атлантического океана, пока не исчез полностью. Согласно всему, что известно науке, его там быть не должно было.