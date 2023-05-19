Нападает на людей и кусает: злой кролик "затерроризировал" жителей города

В США жители одного из районов города Перри, штат Айова, пожаловались на агрессивного кролика. Он нападает на людей и наносит укусы.

Злой кролик "затерроризировал" американский город

Агрессивное животное долгое время не выпускало женщину из ее машины, укусило 13-летнего мальчика, а также напало еще на двух жителей. Полиция задержала "террориста".

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