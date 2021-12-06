Спряталась в пакете с продуктами: как кот спас хозяина от ядовитой змеи

В Австралии кот спас хозяина от ядовитой змеи. Пресмыкающийся залез через открытую дверь и спрятался в пакетах с покупками.

Рики Оуэнс вернулся из магазина домой и поставил все продукты рядом с холодильником. После этого оставил дверь дома открытой и вышел.

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Когда мужчина вернулся, он заметил, что его кот Гордон злобно ходил вокруг кресла. При этом он шипел, выпускал на него когти и отпрыгивал назад. Рики так и не понял, что происходит с четырехлапым, но снова покинул дом.



Рики с котом / Фото Ricky Owens

Вернувшись, он увидел, что кот уже шипел на пакет с продуктами. Рики поднял сумки с покупками, и обнаружил, что в нескольких сантиметрах от него и четырехлапого – метровая тигровая змея. Она является одной из самих ядовитых и опасных в Австралии – встреча с ней может закончиться плачевно.

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Змея сразу убежала под холодильник, а Рики пришлось рискнуть, чтобы достать ее. "Я видел лишь несколько дюймов живота торчащей из-под холодильника змеи. Я не знал, где ее голова, а где хвост", — отметил Рики.



Тигровая змея / Фото Ricky Owens

Мужчина смог ее схватить за хвост, а потом он перебросил змею через забор на заднем дворе. После этого случая Рики отметил, что будет серьезно относиться к действиям своего кота, а также будет закрывать дверь.