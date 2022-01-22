Спят много, а гуляют мало: какие породы собак подойдут ленивым хозяевам

Если мечтаете о собаке, но не уверены, что сможете каждый день много гулять с ней, обратите внимание на малоактивные породы. Большинству этих собак достаточно коротких, но регулярных прогулок.

Однако помните, что даже "ленивые" породы собак обожают прогулки, требуют движения и свежего воздуха. Просто они имеют более низкий уровень энергии и устают быстрее, чем другие песики.

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Бассет-хаунд



Бассет-хаунд / Фото Pixabay

Эти собаки имеют достаточно большой размер, но короткие лапы. Они любят лениво проводить время, лежа на диване.

Однако бассет-хаунд – охотничья порода. Когда такой пес чувствует интересный запах, то способен следовать за ним на довольно длинные расстояния. Поэтому бассет-хаунды часто теряются – на прогулках за ними нужно следить очень внимательно.

Ши-тсу

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®



Ши-тсу / Фото DecorDog

Это маленькие и очень преданные собаки. Они будут с удовольствием жить в квартире и будут сопровождать хозяина на коротких, не слишком изнурительных прогулках. Но помните, что ши-цу – очень общительные собаки, они не смогут долго сидеть дома сами и ждать редкого внимания владельца.

Французский бульдог



Французский бульдог / Фото Unsplash

Хотя раньше эти собаки ловили крыс и мышей, сейчас их держат как диванных собак. Короткая морда бульдогов вызывает проблемы с дыханием, поэтому эти собаки не слишком привыкли к значительным физическим нагрузкам. Сейчас французских бульдогов содержат в качестве типичных городских собак.

Английский бульдог



Английский бульдог / Фото Unsplash

Этот пес имеет немалые размеры, однако тоже быстро устает и предпочитает короткие прогулки, а не длинные марафоны.

Короткошерстные бульдоги стали идеальными городскими жителями – они отлично подходят для квартиры.

Мопс



Мопс / Фото Unsplash

Как и всем короткомордым собакам, мопсам не советуют гулять в жару, ведь это может привести к проблемам с дыханием. Эти небольшие собачки довольно веселы и с радостью участвуют в играх. В то же время они не нуждаются в долгих прогулках и с удовольствием будут играть в квартире.

Однако мопсы подвержены перееданию, поэтому нужно давать им умеренные физические нагрузки и следить за рационом.

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