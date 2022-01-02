Замечательных животных показали в репортаже Смитсоновской серии "Странные друзья животных". На видео показали жизни спасенных обезьян и их образ жизни в неволе.

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Обезьяны живут в специальном приюте

Как проходит день у мартышек-верветок в реабилитационном центре Bambalela в Лимпопо и как у них появились новые друзья, можно посмотреть на видео.

Что известно об обезьянах?

Реабилитационный центр спасает верветок – карликовых обезьян, которые живут в Южной Африке и юго-восточной части континента.



Эти животные часто имеют трудности в дикой природе – за своих размеров верветки могут легко попасть в лапы хищников. За это обезьяны живут большими сообществами – в стае может быть до 72 особей, которые имеют своего вожака и подлежат иерархии.

Как живут спасенные обезьяны: смотрите видео

Каждый день после обеда животные имеют приятный ритуал – они общаются с местными кошками, которые сами пришли в приют и остались здесь жить. Две рыжие кошки радушно лежат, пока верветки гладят и чешут их мех.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны зверькам.

По словам работницы приюта, таким образом обезьяны снимают стресс и расслабляются – коты действуют на них, как хорошее успокоительное. Как и люди, верветки чувствуют себя намного спокойнее, если ухаживают за котами.