Чудових тварин показали у репортажі Смітсонівської серії "Дивні друзі тварин". На відео показали життя врятованих мавп та їхній спосіб життя у неволі.

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Мавпи живуть у спеціальному притулку

Як проходить день у мавпочок-верветок у реабілітаційному центрі Bambalela у Лімпопо та як у них з’явилися нові друзі, можна поглянути на відео.

Що відомо про мавп? Реабілітаційний центр рятує верветок – карликових мавп, які живуть у Південній Африці та південно-східній частині континенту. Ці тварини часто мають труднощі у дикій природі – через свої розміри верветки можуть легко потрапити до лап хижаків. Через це мавпи живуть великими спільнотами – у зграї може бути до 72 особин, які мають свого вожака та підлягають ієрархії.

Як живуть врятовані мавпи: дивіться відео

Щодня після обіду тваринки мають приємний ритуал – вони спілкуються з місцевими кішками, які самі прийшли до притулку та залишилися тут жити. Дві руді кішки радо лежать, поки верветки гладять та чухають їх хутро.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

За словами працівниці притулку, таким чином мавпи знімають стрес та розслабляються – коти діють на них, як хороше заспокійливе. Як і люди, верветки відчувають себе набагато спокійніше, якщо доглядають за котами.