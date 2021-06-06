Спасенной корове вернули ее теленка: трогательное видео встречи

Волонтеры спасли корову с фермы. Однако животное не находило себе места, грустило и все время звало кого-то.

Корову по кличке Элли ждала бы невеселая судьба, если бы она осталась на ферме. Стараниями неравнодушных людей ее удалось выкупить и спасти оттуда.

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Однако животное вело себя беспокойно и очень скучало. Волонтеры догадались, что она помнит о своем теленке и тяжело переносит разлуку с ним.

Поэтому они поехали на ферму и изо всех сил надеялись, что теленок еще там. Им повезло: малыша не успели продать. Они забрали детеныша и вернули его маме.

Встреча 2 животных выглядит очень трогательно. Мама-корова и теленок узнали друг друга и немедленно весело побежали куда-то вместе.

Тот, кто считает, что животные не имеют чувств, просто не обращает на это внимания, – комментируют пользователи сети.

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