Альпы за окном: как спасенная хаски из Винницкой области оказалась в Швейцарии

Собака породы хаски по кличке Полярис сидела на цепи и не знала хорошей жизни. Когда животное заболело кожной болезнью демодекозом, ее жизнь оказалась под угрозой.

Когда болезнь развилась и Полярис начала лысеть, хозяева хотели ее усыпить. К счастью, собаку увидел неравнодушный парень, который решил дать ей шанс на жизнь.

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Такой Полярис была до спасения / Коллаж 24 канала / Фото Оксаны Швец

О собаке стало известно волонтерам, которые увезли Полярис в клинику. Врачи были шокированы, ведь собачке оказался только год.



Волонтеры спасли собаку / Фото Оксаны Швец

Вот так ее жизнь должна была закончиться, еще не начавшись, – рассказывает волонтер Оксана Швец.

Полярис взяли на передержку, вылечили и научили быть счастливой. А потом началась настоящая сказка, ведь собаку забрали жить в Швейцарию. Теперь она ежедневно видит Альпы из окна.



Такой хаски стала после лечения / Фото Оксаны Швец



Новый друг Полярис / Фото Оксаны Швец

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Полярис будет жить с мамой в Швейцарии. Она не знает географии, но твердо знает, что ее здесь любят, – радуется Оксана Швец.



Полярис в новом доме / Фото Оксаны Швец

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Теперь хаски живет в Швейцарии / Фото Оксаны Швец

