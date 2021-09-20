Лосенок, которому примерно 7 месяцев, выбежал из леса в деревню. Когда он перепрыгивал через высокий забор, наткнулся на ее острый стержень.

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"У животного выпала часть желудка, его необходимо было срочно оперировать прямо на месте, однако специалистов вселе не было", — сообщил полицейский Роман.

С другого населенного пункта приехал ветеринар, который в полевых условиях провел операцию. После этого лосенка положили в автомобиль и отправили в охотничье угодье на реабилитацию. "Сейчас угрозы жизни нет, она даже становится на ноги, однако находится под пристальным наблюдением", — отметил егерь Илья.

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"За время службы похожей ситуации у нас еще не было, поэтому действовать и принимать решения нужно было быстро. Приятно, что нашлись неравнодушные люди, которые сообщили о происшествии егерской службе, а те позвонили в полицию. Все вместе мы спасли животное", — добавили представители полиции.