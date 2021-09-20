Лосеня, якому приблизно 7 місяців, вибігло з лісу до села. Коли воно перестрибувало через високу огорожу, наткнулось на її гострий стержень.

Цікаво Перезапуск сухих кормів Cat Chow®

"У тварини випала частина шлунка, її необхідно було терміново оперувати прямо на місці, однак спеціалістів в селі не було", – повідомив поліцейський Роман.

З іншого населеного пункту приїхав ветеринар, який в польових умовах провів операцію. Після цього лосеня поклали в автомобіль і відправили в мисливське угіддя на реабілітацію. "Нині загрози життю маленької немає, вона навіть стає на ноги, однак перебуває під пильним наглядом", – зазначив єгер Ілля.

Читайте також "Заклинателька акул": як дайверка витягує рибальські гачки з пащі хижаків

"За час служби схожої ситуації в нас ще не було, тому діяти і приймати рішення потрібно було швидко. Приємно, що знайшлись небайдужі люди, які повідомили про подію єгерській службі, а ті подзвонили в поліцію. Усі разом ми врятували тварину", – додали представники поліції.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.