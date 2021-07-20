Украинский спасатель напоил бездомного кота водой: самое милое фото дня

После пожара, который случился в Голосеевском районе Киева, спасатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины поделился водой с беспризорным котиком. Трогательный момент попал на фото.

Огнеборцы ликвидировали пожар по улице Пироговский путь, что в Киеве. Вдруг к ним прибился измученный жарой котик.

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Рыжий точно знал, у кого можно попросить помощи. Спасатели напоили животное и хвостатый побежал по своим делам.



Кот пришел попросить о помощи / Фото ДСНС Украины

охранник в Одессе спас от жары птицу. Он слегка поливал ее водой и держал на руке в тени. Недавно подобный случай произошел в Одессе. ТогдаОн слегка поливал ее водой и держал на руке в тени.

Как спасали птичку в Одессе / Скриншот

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