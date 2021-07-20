Украинский спасатель напоил бездомного кота водой: самое милое фото дня

20 июля 2021 , 11:37
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Источник:

фейсбук ГСЧС Украины

После пожара, который случился в Голосеевском районе Киева, спасатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины поделился водой с беспризорным котиком. Трогательный момент попал на фото.

Огнеборцы ликвидировали пожар по улице Пироговский путь, что в Киеве. Вдруг к ним прибился измученный жарой котик.

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Рыжий точно знал, у кого можно попросить помощи. Спасатели напоили животное и хвостатый побежал по своим делам.


Кот пришел попросить о помощи / Фото ДСНС Украины

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.
 
 
Недавно подобный случай произошел в Одессе. Тогда охранник в Одессе спас от жары птицу. Он слегка поливал ее водой и держал на руке в тени.
 
Как спасали птичку в Одессе / Скриншот

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Как помочь животным в жару

  1. Гуляйте с вашей собакой только рано утром или поздно вечером, когда жара не такая сильная.
  2. Не поливайте водой спину и голову животного – это может привести к перегреву. Можно смочить лапы и живот любимца.
  3. Помогайте уличным животным: оставляйте им воду в мисках, пустите в подъезд или подвал, где прохладнее, чем на улице.
  4. Ни в коем случае не оставляйте питомца одного в машине, даже с открытыми окнами. Это смертельно опасно для животных.
Автор: Аліна Рудченко