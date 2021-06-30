Спасает от безумной жары: в Киевском зоопарке устроили душ для животных – видео

В Киеве жара продолжает превосходить температурные рекорды. В Киевском зоопарке для животных устроили холодные души.

Также они могут искупаться в бассейне, ведь температура воздуха в Киеве составляет более 35 градусов тепла.

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В Киевском зоопарке животных спасают от жары

Летняя жара не пугает жителей Киивзоо, ведь они всегда могут поплавать в бассейне или насладиться прохладным душем,

– говорится в сообщении зоопарка.

Кстати, там живет более 350 видов животных. Чтобы они не страдали от жары в зоопарке обустроили холодные души. Также некоторые животные могут поплавать в бассейне.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь

Кстати, на видео видно, что холодные души особенно нужны для крупных животных. В частности для слона. Тигр, медведь и бегемот – плавают в бассейнах.

В Киевском зоопарке показали, как спасают животных от жары: смотрите видео

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