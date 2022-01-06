Хозяину двух котиков пришлось ненадолго уехать в командировку. Чтобы сильно не скучать по любимцам, мужчина решил звонить им по видеосвязи.

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Кошке Маомао очень понравился такой формат общения. Она успела привыкнуть к ежедневным звонкам хозяина, поэтому подходила к компьютеру, чтобы увидеть его на экране.

Однако однажды вечером мужчина не включился для разговора из-за дел, а для кошки это оказалось стрессом. Она постоянно подходила к монитору, однако хозяин так и не появлялся.

Камера записала, как четырехлапая ждала мужчину и даже уснула рядом с камерой. Ближе к утру ее навестила вторая кошка, которую так не огорчило отсутствие хозяина.

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Смотрите видео: как кошка ждала хозяина

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

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